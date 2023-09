Meet Up VPRO Tegenlicht bij de Koppelkerk ‘De prijs van AI.’

BREDEVOORT – Op vrijdagavond 8 september duikt de Meet-Up in de wereld van de kunstmatige intelligentie (AI). Kansen en bedreigingen komen aan de orde. Wat is AI, hoe hebben we er -bewust of onbewust- mee te maken, waarvoor moeten we opletten en betekent het echt een omwenteling zoals de uitvinding van de stoommachine of internet?

We nemen de proef op de som en voeren in ‘Wat is de prijs die je betaalt voor AI?’ De prijs die je betaalt voor kunstmatige intelligentie (AI) kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het doel van de implementatie, de complexiteit van het AI-systeem, de benodigde infrastructuur en middelen, en de gekozen technologieën. Hier zijn enkele kostenaspecten waarmee rekening moet worden gehouden:

Een hele steriele en uitgebreide opsomming staat binnen 30 seconden op je scherm. Vroeger zeiden we de techniek staat voor niets maar dit is niet niets. ‘Kom met ons praten over dit monster of metgezel’, aldus Anke Sitter van de Koppelkerk.

8 september gaan onze deuren open om 19:30 en we beginnen 20:00. De toegang is gratis, een gift wordt op prijs gesteld.

Dit bericht vervalt op zondag 10 september 2023 om 18:07. Daarna is het bericht op te zoeken in ons Archief.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail