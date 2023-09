SKB legt uit: Nazorg van oncologische behandeling in het bekkengebied

WINTERSWIJK – Herstel na een oncologische behandeling in het bekkengebied is belangrijk, maar vaak rust er een taboe op dit onderwerp. Veel patiënten denken dat ze blijvende problemen moeten accepteren na dergelijke behandelingen, maar dit is niet altijd het geval. Op dinsdag 3 oktober delen onze experts inzichten en praktische informatie om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. De avond vindt plaats in het auditorium, van 19.30 tot 21.00 uur.

Oncologische behandelingen in het bekkengebied kunnen invloed hebben op verschillende organen, zoals de blaas, prostaat, baarmoeder, darmen en endeldarm. Helaas rust er vaak een taboe op ongemak na deze behandelingen en denken patiënten soms dat het er gewoon bij hoort. Veelvoorkomende klachten zijn urine- en ontlastingsproblemen, vermoeidheid, seksuele en psychosociale problemen. Nazorg kan de levenskwaliteit verbeteren en hoeft niet gepaard te gaan met een langdurig medisch traject. “Integendeel”, zegt Angelique Huijskes, continentieverpleegkundige van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). “Soms kunnen (leefstijl)adviezen of hulpmiddelen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de behoefte.’’

Informatieavond op 3 oktober

Tijdens onze informatieavond op dinsdag 3 oktober bespreken zorgverleners uit verschillende disciplines belangrijke onderwerpen. Oriolus, een centrum voor kankerpatiënten en naasten gevestigd in het SKB, is ook aanwezig. Gynaecoloog Charlotte Lybøl van het SKB leidt de avond in en legt uit wat nazorg eigenlijk is en hoe het steeds meer aandacht krijgt in de spreekkamer. Paramedische zorgverleners vertellen over algeheel fysiek herstel, bekkenbodemfuncties en seksualiteit. Daarnaast worden de psychische, relationele en sociale uitdagingen en kansen besproken. Continentieverpleegkundigen Nancy Berentsen en Angelique Huijskes geven informatie over urine- en ontlastingsproblemen en de beschikbare hulpmiddelen om ongemak te verminderen. Ze bespreken ook hoe deze hulpmiddelen worden vergoed door zorgverzekeringen.

Aanmelden? Graag!

We vragen u vriendelijk om u van tevoren aan te melden via het formulier op www.skbwinterswijk.nl. We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk donderdag 28 september. We kijken uit naar uw aanmelding en verwelkomen u graag.

