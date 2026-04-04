OOST GELRE — Samenwerking natuurbeheer Oost Gelre officieel bekrachtigd

De gemeente Oost Gelre, GroenGoed en Stichting Marke Vragender Veen hebben op donderdag 2 april een intentieverklaring ondertekend voor samenwerking in het beheer van het buitengebied. De ondertekening vond plaats in natuurgebied ’t Slat, tussen Harreveld en Zieuwent. Met de overeenkomst willen de partijen gezamenlijk werken aan een duurzaam en toekomstbestendig landschap. De samenwerking sluit aan bij de eerder door het college vastgestelde Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, die op 17 maart werd goedgekeurd.

Dankzij deze regeling krijgen lokale agrarische natuurbeheerorganisaties meer ruimte om beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het gaat onder meer om snoei- en maaiwerk langs bermen, onderhoud van landschapselementen en herstel van zandwegen en wandelpaden.

Volgens de betrokken partijen biedt juist de inzet van lokale kennis voordelen. Mensen uit het gebied zelf kennen het landschap en kunnen werkzaamheden efficiënter en met meer oog voor de omgeving uitvoeren. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan de Omgevingsvisie Groen en Verbonden van de gemeente.

Met de ondertekening is een belangrijke stap gezet richting een structurele samenwerking tussen gemeente en lokale natuurbeheerders in het buitengebied van Oost Gelre.

