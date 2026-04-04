GROENLO — Zwerfafval rond gracht en Halve Maan blijft hardnekkig probleem

Vrijwilligers van de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) en Welgelegen na de schoonmaakactie langs de Grolse gracht, met het verzamelde zwerfafval. - Foto: Marcel Houwer

Leden van de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) hebben zaterdag 4 april samen met twee vrijwilligers met fluisterbootjes van Welgelegen een schoonmaakactie gehouden langs en op de Grolse gracht. Daarbij werd op meerdere plekken veel zwerfafval aangetroffen, vooral rond bankjes en op het eiland de Halve Maan. Tijdens de actie werden onder meer plastic flesjes, blikjes, chipzakken en grote hoeveelheden sigarettenpeuken verzameld. Ook lagen er omhulsels van lachgaspatronen en resten van drugsgebruik, zoals lege zakjes. Op verschillende plekken lag kapot glas van bierflessen.

Volgens de schoonmakers zijn veel prullenbakken overvol of worden ze verkeerd gebruikt. Zo lagen in afvalbakken langs de Halve Maanweg zelfs stukken laminaat, waardoor deze overvol raakten en afval zich ernaast ophoopte.

Voorzitter Erik Mentink van de GHV ziet een terugkerend patroon. “Met name jeugd lijkt een rol te spelen bij het achterlaten van afval op plekken waar zij samenkomen,” zegt hij. Vooral op het eiland en bij hangplekken blijft veel rommel achter. De betrokkenen benadrukken dat alleen opruimen niet voldoende is. Structureel onderhoud en meer bewustwording zijn volgens hen nodig om het probleem aan te pakken. Mentink pleit ervoor om jaarlijks een opruimactie te organiseren langs de Grolse gracht, bijvoorbeeld tijdens de Landelijke Opschoondag.

Na afloop werden de vrijwilligers bedankt met koffie en broodjes, aangeboden door Brouwersnös. De actie werd gezamenlijk afgesloten op het terras.

