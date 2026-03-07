Scholen in Oost-Nederland openen deuren tijdens Openscholendag

138 keer bekeken

OOST-NEDERLAND – Meer dan 120 scholen in Oost-Nederland openen maandag 17 maart hun deuren tijdens de Openscholendag. Met de actie willen onderwijsorganisaties laten zien hoe belangrijk werken in het onderwijs is en welke rol scholen spelen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Tijdens de dag krijgen bezoekers een kijkje in de dagelijkse praktijk op school. Ze kunnen onder meer kennismaken met lessen, de samenwerking binnen schoolteams en de manier waarop onderwijsprofessionals werken aan onderwerpen als kansengelijkheid, burgerschapsvorming en digitale vaardigheden.

Volgens Job van Essen, netwerkbegeleider van de Onderwijsregio Oost-Nederland, laat de Openscholendag zien hoe waardevol het werk in het onderwijs is. “Goed onderwijs is de basis voor kansen en ontwikkeling. Het vraagt om betrokken professionals en blijvende aandacht voor kwaliteit.”

Hoewel de personeelstekorten in de regio minder sterk oplopen dan in sommige andere delen van het land, blijft het volgens de initiatiefnemers belangrijk om te investeren in voldoende en goed opgeleide onderwijsprofessionals.

De Openscholendag is bedoeld voor iedereen die benieuwd is naar het werk op school of overweegt om in het onderwijs te gaan werken. Bezoekers kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met de dynamiek van het onderwijs en de rol die scholen spelen in de samenleving.

Meer informatie over deelnemende scholen en het programma is te vinden via

https://www.openscholen.nl.

