GROENLO — Verzet tegen weekendvoetbal groeit bij amateurclubs

158 keer bekeken

De plannen van de KNVB om in de tweede en derde klasse zaterdag- en zondagclubs samen in één competitie te laten spelen, zorgen voor toenemende onrust bij amateurverenigingen. Vooral traditionele zondagclubs vrezen dat zij hierdoor vaker op zaterdag moeten uitkomen. Binnen het amateurvoetbal leeft het gevoel dat de verandering niet nodig is. Volgens Stan Raben, voorzitter van de Kerngroep Weekendvoetbal en tevens voorzitter van SV Grol uit Groenlo, tast het voorstel de bestaande verenigingscultuur aan. In veel clubs is de vaste speeldag volgens hem een belangrijk onderdeel van het clubleven.

Advertentie

Verenigingen maken zich onder meer zorgen over de beschikbaarheid van spelers en vrijwilligers. Veel mensen hebben op de andere weekenddag al andere verplichtingen, zoals werk, familieactiviteiten of maatschappelijke taken. Wanneer wedstrijden verschuiven van zondag naar zaterdag kan dat gevolgen hebben voor de bezetting van teams. Ook op sportparken kunnen praktische problemen ontstaan. Bij veel zondagclubs worden de velden op zaterdag al intensief gebruikt door jeugdteams, terwijl de seniorenteams op zondag spelen. Als het eerste elftal ook op zaterdag moet aantreden, kan dat leiden tot een overvolle planning of wedstrijden op latere tijdstippen.

SV Grol uit Groenlo speelde eerder in een klasse waarin weekendvoetbal al werd toegepast. Volgens de club leverde dat toen al problemen op, onder meer bij het plannen van wedstrijden en het beschikbaar krijgen van spelers. De Kerngroep Weekendvoetbal pleit daarom voor een competitie-indeling waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de traditionele speeldagen van clubs. Volgens een enquête onder ruim vierhonderd verenigingen uit de eerste, tweede en derde klasse vindt ongeveer twee derde het een probleem als hun eerste elftal op een andere dag moet spelen.

Binnenkort gaan vertegenwoordigers van de kerngroep en de KNVB opnieuw met elkaar in gesprek over de plannen.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie