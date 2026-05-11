DOETINCHEM/OUDE IJSSELSTREEK — Sport-ID helpt verenigingen bij aanpak vrijwilligerstekort

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor sportverenigingen, maar veel clubs hebben moeite om voldoende mensen te vinden en vast te houden. Daarom organiseert Sport-ID samen met Start2Create eind mei en begin juni een tweedelige themabijeenkomst voor sportverenigingen in de regio.

Tijdens de bijeenkomsten krijgen verenigingen praktische tips en nieuwe ideeën om vrijwilligers te werven, waarderen en behouden. Volgens Sport-ID wordt daarbij bewust gekozen voor een creatieve aanpak waarbij verenigingen anders leren kijken naar vrijwilligerswerk binnen hun club.

De eerste bijeenkomst staat in het teken van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en doelgroepen voor vrijwilligerswerk. In de tweede sessie werken deelnemers de beste ideeën verder uit tot concrete plannen voor het nieuwe seizoen.

Volgens verenigingsadviseur Manon Huinink van Sport-ID zijn vrijwilligers essentieel voor het voortbestaan van verenigingen. “Zonder vrijwilligers kan een vereniging simpelweg niet bestaan,” aldus Huinink.

De bijeenkomsten vinden plaats op 28 mei en 11 juni van 19.15 tot 21.45 uur. Deelname is gratis, aanmelden is wel verplicht. Er is plek voor maximaal twintig deelnemers.

Meer informatie staat op sport-id.nl/verenigingen.

