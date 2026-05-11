GELDERLAND — Nieuw seizoen Verhaal van Gelderland Podcast neemt luisteraars mee langs Gelderse musea

Het vierde seizoen van de Verhaal van Gelderland Podcast is gestart. In de nieuwe reeks reist presentator René Arendsen langs musea in Gelderland om verhalen uit de provinciale geschiedenis tot leven te brengen. Elke donderdag verschijnt een nieuwe aflevering.

In de podcast komen uiteenlopende thema’s uit de Gelderse geschiedenis aan bod, van de prehistorie en de Romeinse tijd tot kastelen, weeshuizen en kunst. Luisteraars bezoeken onder meer Kasteel Rosendael, Villa Mondriaan en Museum Het Pakhuis. Ook zijn er afleveringen opgenomen bij het Elisabeth Weeshuismuseum in Culemborg, Museum Kam en Museum Nijkerk.

De eerste aflevering speelt zich af bij Stoomgemaal De Tuut. Daar vertellen vrijwilligers over het historische stoomgemaal dat tijdens stoomweekenden nog altijd in werking wordt gezet. Daarnaast geeft emeritus hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven uitleg over de economische ontwikkeling van Gelderland in de twintigste eeuw.

Volgens de makers laat de podcast niet alleen de geschiedenis van Gelderland horen, maar ook zien waar bezoekers dit erfgoed vandaag de dag nog kunnen beleven.

De afleveringen zijn te beluisteren via onder meer Spotify, Apple Podcasts en de website van Verhaal van Gelderland.

