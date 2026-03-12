STEENDEREN — Gemeente Bronckhorst geeft principeakkoord voor vijf woningen aan Molenkolkweg in Steenderen

43 keer bekeken

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst heeft op 10 maart 2026 principe medewerking verleend aan een woningbouwplan voor vijf woningen aan de Molenkolkweg, naast huisnummer 33 in Steenderen. Met dit besluit kan de initiatiefnemer het plan verder uitwerken.

Volgens het plan worden op de locatie twee twee-onder-een-kapwoningen en één vrijstaande, levensloopbestendige woning gerealiseerd. In totaal gaat het om vijf woningen. Drie van deze woningen vallen in de categorie ‘betaalbaar’, met een maximale verkoopprijs van €384.000.

De gemeente ziet het project als een aanvulling op het huidige woningaanbod in Steenderen. Door de komst van nieuwe woningen kan er meer doorstroming ontstaan op de woningmarkt in het dorp.

Naast woningbouw voorziet het plan ook in een verbetering van de omgeving. Op de locatie wordt ongeveer 6.015 vierkante meter natuur ontwikkeld. Daarmee moet het gebied een ruimtelijke kwaliteitsimpuls krijgen.

Voordat de bouw daadwerkelijk kan starten, moet het ontwerp nog verder worden uitgewerkt. Ook is een wijziging van het omgevingsplan nodig om het project mogelijk te maken.

