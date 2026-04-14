ACHTERHOEK — Telefoon op de fiets? Direct gezakt bij verkeersexamen

Duizenden basisschoolleerlingen starten deze weken met het praktisch verkeersexamen van . Daarbij geldt een duidelijke regel: wie tijdens het examen een telefoon gebruikt op de fiets, zakt direct.

Het examen, bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8, laat zien of kinderen verkeersregels veilig kunnen toepassen in de praktijk. Tegelijk groeit de zorg over afleiding door smartphones, zowel bij jongeren als volwassenen.

Uit onderzoek van TeamAlert blijkt dat 41 procent van de jongeren tussen 12 en 14 jaar weleens een telefoon gebruikt tijdens het fietsen. Volgens SWOV verdubbelt daardoor zelfs de kans op een ongeval.

VVN benadrukt dat niet alleen kinderen, maar ook ouders een belangrijke rol spelen. Meer dan de helft van de volwassen fietsers geeft aan regelmatig de telefoon te gebruiken op de fiets. Juist dat voorbeeldgedrag heeft invloed op jongeren.

Het verkeersexamen is voor veel leerlingen een belangrijk moment. Kort daarna maken zij vaak de overstap naar de middelbare school en gaan ze vaker zelfstandig op pad. Volgens VVN is het daarom cruciaal dat zij leren om hun aandacht volledig bij het verkeer te houden.

Meer informatie over het verkeersexamen is te vinden via de website van .

