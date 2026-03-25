WINTERSWIJK — Vlieg met drones en ontmoet robots tijdens Techniekdag Achterhoek

In Winterswijk staat op zaterdag 18 april de Techniekdag Achterhoek op het programma. Bij Contour Covering Technology organiseert VNO-NCW Midden een interactieve dag voor jongeren van 8 tot en met 14 jaar, met als doel hen enthousiast te maken voor techniek.

Bezoekers kunnen die dag zelf aan de slag met uiteenlopende activiteiten. Van lassen, timmeren en metselen tot moderne technieken zoals 3D-printen, lasersnijden en programmeren. Ook zijn er innovaties te ontdekken, zoals drone soccer, robots besturen, VR en een technische escaperoom. Door zelf te doen, krijgen kinderen een breed beeld van de mogelijkheden binnen de technieksector.

De Techniekdag trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Volgens projectleider Leonie Dijkhof zorgt de ruime opzet ervoor dat de drukte zich goed verspreidt en er een ontspannen sfeer blijft. Ook gastbedrijf Contour Covering Technology kijkt uit naar de komst van bezoekers en wil laten zien hoe techniek bijdraagt aan de wereld van morgen.

De Techniekdag vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. Vanwege de verwachte drukte adviseert de organisatie om op de fiets te komen. Parkeren kan op nabijgelegen bedrijventerreinen.

Meer informatie is te vinden via https://www.techniekdag.nl

