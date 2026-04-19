AALTEN — Bloemenactie Con Forza Aalten weer van start in mei

263 keer bekeken

Accordeonvereniging Con Forza ⓘ Aalten ⓘ houdt op 8 en 9 mei haar jaarlijkse bloemenactie. Belangstellenden kunnen hun bestelling eenvoudig online plaatsen via de webshop op conforza-aalten.eu, die vanaf 27 april geopend is.

De vereniging biedt ook dit jaar een breed assortiment aan, met onder meer geraniums, mini petunia’s en gemengde potten Carnaval. Daarnaast zijn er weer Surfinia’s verkrijgbaar, die al kant-en-klaar in hangpotten zijn geplant. Ook de grote mix-pot Carnaval, omschreven als een “bloemenwaterval”, maakt deel uit van het aanbod. Volgens de organisatie is de kwaliteit opnieuw hoog en zijn de prijzen vrijwel gelijk gebleven aan voorgaande jaren.

Bestellingen worden thuisbezorgd, zowel aan de voor- als achterdeur. Betalen kan uitsluitend via de bank met Wero-iDEAL. Wie liever niet online bestelt, kan een bestelformulier aanvragen via info@conforza-aalten.eu.

Met de actie wil de vereniging haar activiteiten blijven ondersteunen en tegelijkertijd inwoners voorzien van kleurrijke planten voor het voorjaar. Daarnaast nodigt Con Forza Aalten geïnteresseerden uit om vrijblijvend een keer mee te spelen tijdens de repetities op woensdagavond in Kulturhus ⓘ Lintelo ⓘ in Aalten.

Meer informatie en bestellen via: https://conforza-aalten.eu/bloemenactie

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in