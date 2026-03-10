GROENLO — Tim Knol opnieuw naar Taste in Groenlo, concert inmiddels uitverkocht

178 keer bekeken

Singer-songwriter Tim Knol treedt zondagmiddag 22 maart opnieuw op in Taste. Het concert begint om 15.30 uur en is inmiddels volledig uitverkocht.

Voor Knol is het niet de eerste keer dat hij in Groenlo optreedt. De muzikant stond al meerdere keren op het podium van Taste, onder meer samen met schrijver en columnist Nico Dijkshoorn en met zijn band The Wandering Hearts. Dit keer komt hij solo naar Groenlo, gewapend met zijn gitaar en persoonlijke verhalen. Regelmatig neemt hij daarbij ook zijn vriend en muzikant Jan van Doorn mee.

Knol brak in 2010 door met zijn debuutalbum Tim Knol. De plaat werd lovend ontvangen door de Nederlandse muziekpers. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste naam in de Nederlandse muziekwereld. Zijn stijl wordt vaak omschreven als een mix van roots, country en popinvloeden.

De muzikant werkte in de loop der jaren samen met verschillende artiesten en speelde op grote festivals zoals Lowlands en Pinkpop. In Groenlo kiest hij echter bewust voor een intiem optreden, dicht bij het publiek.

Hoewel het concert inmiddels is uitverkocht, kunnen er soms nog kaarten beschikbaar komen via https://www.ticketswap.nl

De zaal opent om 14.30 uur, het optreden begint om 15.30 uur.

