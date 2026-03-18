In filmhuis Skopein in Winterswijk is binnenkort een bijzondere documentaire te zien over het leven van de wereldberoemde kunstenaar Piet Mondriaan. De film vertelt het verhaal van een belangrijke periode uit zijn leven: de reis die hem uiteindelijk naar New York bracht.

Mondriaan zette zijn eerste stappen als kunstenaar in Winterswijk. Vanuit Nederland vertrok hij later naar grote culturele steden als Parijs en Londen, waar hij zich ontwikkelde tot een van de belangrijkste vernieuwers van de abstracte kunst. De documentaire volgt zijn laatste reis naar New York City, de stad waar hij zich vestigde en waar hij in 1944 overleed.

Aan de hand van brieven, historische beelden en documentaire fragmenten schetst de film een persoonlijk portret van de kunstenaar. Daarbij wordt ingegaan op zijn overwegingen om Europa te verlaten en zijn fascinatie voor het leven en de dynamiek van New York.

In de filmzaal van Museum Villa Mondriaan wordt al langere tijd een film vertoond over Mondriaans beginjaren en zijn ontwikkeling als kunstenaar in Winterswijk. De nieuwe documentaire vormt daarop een waardevolle aanvulling en laat zien hoe zijn carrière zich internationaal verder ontwikkelde.

De documentaire is te zien bij filmhuis Skopein in Winterswijk, in samenwerking met Museum Villa Mondriaan.

