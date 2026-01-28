Infobord en gerestaureerde Joodse begraafplaats Groenlo officieel onthuld

Burgemeester Annette Bronsvoort en Henk Gerrits onthullen het nieuwe infobord bij de Joodse begraafplaats aan de Kanonswal in Groenlo. - Foto: Andre van Avesaat

GROENLO – Bij de Joodse begraafplaats aan de Kanonswal in Groenlo is woensdagmiddag 28 januari een nieuw infobord onthuld. Daarmee werd ook de restauratie van de begraafplaats officieel afgerond. De onthulling werd verricht door burgemeester Annette Bronsvoort, in aanwezigheid van genodigden en betrokken organisaties.

De bijeenkomst begon bij het Brouwersnös met een ontvangst en een welkomstwoord namens Stichting Stolperstenen Groenlo. Vervolgens gaf Coen Abram, namens het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, een toelichting op het project Erfgoed Telt. Na afloop van de toespraken wandelden de aanwezigen gezamenlijk naar de Joodse begraafplaats, waar het infobord werd onthuld.

Wat vertelt het infobord?

Het nieuwe infobord schetst in hoofdlijnen de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Groenlo. Vanaf het midden van de 18e eeuw vestigden zich Joodse families in de stad, waar zij deel uitmaakten van het dagelijks leven als handelaren en winkeliers.

De begraafplaats ligt aan de voet van het Mussenbergbolwerk, in de volksmond bekend als de Kanonswal. In 1846 werd het terrein officieel eigendom van de Joodse gemeenschap. De begraafplaats is nog altijd in gebruik en herinnert aan een gemeenschap die tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwel volledig werd weggevaagd. Het infobord is opgesteld in het Nederlands, Engels en Duits en maakt deze geschiedenis toegankelijk voor bezoekers.

Restauratie en herinnering

Met de restauratie van de begraafplaats en de plaatsing van het infobord wordt het erfgoed niet alleen behouden, maar ook actief doorgegeven aan volgende generaties. De Joodse begraafplaats blijft daarmee een plek van herdenken en bezinning, en een stille getuige van de Grolse geschiedenis.

Na de onthulling was er gelegenheid om na te praten bij het Brouwersnös.

