ULFT — Reizende tentoonstelling over 100 jaar horen te zien in Ulft

In staat op dinsdag 5 mei een bijzondere jubileumtourbus van . Aan de Kerkstraat 15 kunnen bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur een reizende tentoonstelling bekijken over de ontwikkeling van hooroplossingen in de afgelopen honderd jaar.

De tentoonstelling maakt deel uit van een landelijke tournee ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de hoorspecialist. In de bus wordt aan de hand van historische materialen en verhalen een tijdlijn gepresenteerd, van de eerste hulpmiddelen zoals tot moderne digitale . Daarmee krijgen bezoekers een beeld van hoe technologie het dagelijks leven van slechthorenden heeft veranderd.

Naast de expositie is er ruimte voor ontmoeting. Bezoekers worden ontvangen met koffie en kunnen deelnemen aan een jubileumspel. Ook ligt er een speciale jubileumkrant klaar.

Met de tour wil het belang van goed horen onder de aandacht brengen en laten zien hoe innovaties daaraan bijdragen. De halte in is één van de stops in een reeks bezoeken door heel Nederland.

Meer informatie over de jubileumtour is te vinden via de website van Schoonenberg.

