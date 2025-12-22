UWV-onderzoek: werkzoekenden willen laagdrempelig contact en duidelijkheid

GELDERLAND – Ondanks een lichte daling vorige maand nam het aantal WW-uitkeringen in Gelderland in de meeste maanden van 2025 toe. De meeste mensen met een WW-uitkering zijn actief op zoek naar werk. Maar hoe doen zij dat, wat zijn hun belangrijkste wensen en wanneer haken zij af? Dat onderzocht UWV in een nieuw werkzoekendenonderzoek onder ruim 4.200 werkzoekenden.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een WW-uitkering vooral gebruikmaken van vacaturewebsites (75%), persoonlijke netwerken (65%) en websites van werkgevers (64%). LinkedIn is daarbij het meest gebruikte sociale medium. Andere werkzoekenden maken eveneens veel gebruik van vacaturewebsites, maar zetten relatief vaker sociale media in, zoals TikTok – vooral onder jongeren. Volgens UWV vraagt de krappe arbeidsmarkt daarom om een gerichte en gevarieerde aanpak van werving door werkgevers.

Een belangrijke uitkomst is de grote behoefte aan laagdrempelige kennismaking. Werkzoekenden ervaren het traditionele sollicitatieproces vaak als te streng en uitsluit­end. Meeloopdagen, informele kennismakingsgesprekken of infosessies blijken juist populair. “Directe kennismakingsmomenten verlagen de drempel om te solliciteren en leveren meer kandidaten op,” aldus arbeidsmarktadviseur Laura Boers van UWV.

Passend loon, een goede werksfeer en een gezonde werk-privébalans zijn de belangrijkste wensen én grootste ‘dealbreakers’. Ook een lange reistijd kan reden zijn om een baan af te wijzen. Tegelijkertijd blijken mensen met een WW-uitkering flexibeler dan andere werkzoekenden en bereid om eisen los te laten om hun kansen te vergroten.

Via UWV Werkgeversdienstverlening worden in de regio al diverse laagdrempelige ontmoetingen georganiseerd, onder meer in transport, logistiek en IT. Daarmee wil UWV vraag en aanbod sneller en beter bij elkaar brengen.

