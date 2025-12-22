Bibliotheek Oost-Achterhoek schaft boetes voor te laat inleveren af

EIBERGEN – De Bibliotheek Oost-Achterhoek stopt per 1 januari 2026 met boetes voor het te laat inleveren van geleende materialen. Met deze maatregel wil de bibliotheek het gebruik laagdrempeliger maken en drempels voor bezoekers verder verlagen.

Iedereen levert wel eens een boek of ander materiaal te laat in. Om zorgen daarover weg te nemen, worden boetes volledig afgeschaft. “We willen een gastvrije plek zijn waar iedereen zich welkom voelt,” aldus de bibliotheek. Voor jeugdleden tot 18 jaar was het lidmaatschap al gratis; met het schrappen van boetes zet de organisatie een volgende stap richting maximale toegankelijkheid.

Tot en met 31 december 2025 blijven de huidige voorwaarden gelden. Openstaande boetes die vóór die datum zijn ontstaan, moeten nog worden voldaan. Na de jaarwisseling worden geen nieuwe boetes meer opgelegd.

Dat betekent niet dat inlevertermijnen verdwijnen. Tijdig terugbrengen blijft belangrijk, zodat andere leden materialen kunnen lenen. Leners ontvangen, zoals gebruikelijk, herinneringen wanneer de inleverdatum nadert. Als materialen helemaal niet worden ingeleverd, kunnen uiteindelijk wel administratiekosten in rekening worden gebracht.

Met het besluit sluit de Bibliotheek Oost-Achterhoek aan bij een bredere landelijke trend, waarbij bibliotheken inzetten op vertrouwen en toegankelijkheid in plaats van straffen. Het doel: meer lezen, leren en ontmoeten in de regio.

