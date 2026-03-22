241 keer bekeken

De Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW organiseert op zaterdag 28 maart 2026 een middag over onderduik en verzet in Lintelo tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus Lintelo en begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.15 uur).

Spreker André Fukkink, afkomstig uit Lintelo en vrijwilliger bij het Nationaal Onderduikmuseum Aalten, neemt bezoekers mee naar de periode 1940-1945. Aan de hand van interviews met (nabestaanden van) onderduikers, verzetsmensen en mensen die als kind de oorlog meemaakten, schetst hij een beeld van het leven in die tijd.

Tijdens de Duitse bezetting groeide vanaf 1942 het verzet, mede door de invoering van de Arbeitseinsatz. Veel Nederlandse mannen doken onder om te voorkomen dat zij voor de Duitsers moesten werken. Vanuit Winterswijk en Aalten werd hiervoor een landelijke organisatie opgezet. De gevolgen daarvan voor de regio komen deze middag uitgebreid aan bod.

De bijeenkomst duurt tot circa 17.00 uur en is vrij toegankelijk. Consumpties zijn voor eigen rekening. Vanwege de organisatie wordt bezoekers gevraagd zich vooraf aan te melden via info@adwhistorie.nl of activiteiten@kulturhuslintelo.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie