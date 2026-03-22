WINTERSWIJK — Jeugdmuziektheater Harlekijn brengt Jungle Book naar Theater De Storm

251 keer bekeken

Het Winterswijks Jeugd Muziek Theater Harlekijn staat op zaterdag 28 en zondag 29 maart 2026 op het podium van Theater De Storm met ‘Jungle Book, de musical’. De voorstellingen beginnen op zaterdag om 20.00 uur en op zondag is er een matinee om 14.30 uur.

De musical vertelt het bekende verhaal van Mowgli, het mensenkind dat opgroeit tussen de wolven. Wanneer tijger Shere Khan hem niet langer duldt, moet Mowgli de jungle verlaten. Tijdens zijn reis beleeft hij avonturen en ontmoet hij verschillende dieren. Uiteindelijk komt het opnieuw tot een confrontatie, waarbij hij moet kiezen tussen het leven in de jungle of het mensendorp.

Harlekijn bestaat uit zo’n 40 jongeren tussen de 10 en 18 jaar en geldt als talentenpool van het Winterswijks Muziek Theater. De afgelopen maanden is intensief gerepeteerd om de voorstelling tot leven te brengen met zang, dans en spel, ondersteund door kostuums, decor en grime. De regie is in handen van Daphne van Ommen, met muzikale leiding van Dennis Weelink en choreografie van Annely Schreurs.

De voorstelling is geschikt voor het hele gezin en toegankelijk voor kinderen vanaf ongeveer zes jaar.

Meer informatie en kaarten:

https://www.theaterdestorm.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

