Vertrouwen in regionale nieuwsmerken blijft hoog, blijkt uit landelijke monitor

ACHTERHOEK – Regionale nieuwsmerken blijven voor veel Nederlanders een betrouwbare bron van informatie. Dat blijkt uit de Nationale Vertrouwensmonitor Media 2025, waarin regionale nieuwsmedia onder gebruikers gemiddeld een 7,6 scoren. Daarmee liggen zij iets boven landelijke nieuwsmerken (7,5) en duidelijk boven social media, die blijven steken op een 6,1.

Het onderzoek is uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy en Pinch en werd in november 2025 ingevuld door ruim 8.000 Nederlanders van 12 jaar en ouder. In totaal zijn 64 landelijke, regionale en alternatieve nieuwsmerken en socialmediaplatforms onderzocht. In een tijd waarin desinformatie en nepnieuws regelmatig opduiken, blijft vertrouwen in journalistieke media een belangrijk thema. Meer informatie over het onderzoek is te vinden via https://www.newcom.nl.

Opvallend is dat regionale en landelijke nieuwsmerken voor veel gebruikers nog steeds het ‘anker’ vormen in het medialandschap. Tegelijkertijd groeit een groep Nederlanders die het nieuws grotendeels links laat liggen. In 2025 gaat het om circa 2,1 miljoen mensen die zichzelf zien als nieuws-ongeïnteresseerd of nieuwsblocker. Deze groep is relatief jong en volgt nieuws vaker uitsluitend via social media.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna 7 op de 10 Nederlanders social media gebruiken om nieuws te volgen, terwijl juist daar het vertrouwen het laagst is. Meer dan de helft van de gebruikers van social media als nieuwsbron geeft deze platforms een onvoldoende.

Ook het gebruik van kunstmatige intelligentie in de journalistiek komt aan bod. Twee derde van de ondervraagden staat kritisch tegenover nieuws dat volledig door AI is geschreven. Wel is er brede steun voor transparantie: driekwart van de respondenten wil weten of en hoe AI is gebruikt bij het maken van een nieuwsbericht. Betrouwbare medische en journalistieke informatie blijft volgens onderzoekers essentieel, zeker in een tijd waarin online informatie steeds moeilijker te beoordelen is.

De resultaten onderstrepen het belang van betrouwbare, transparante journalistiek, juist op regionaal niveau, waar nieuws voor veel lezers dicht bij huis staat.

