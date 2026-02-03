Vriendschap van 45 jaar resulteert in bijzondere wens bij Wensboom SKB

233 keer bekeken

WINTERSWIJK – Een vriendschap van meer dan 45 jaar tussen Annelies Eijsink en Louis Govaarts heeft geleid tot een warme verrassing via de Wensboom van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Toen Annelies onlangs met haar goede vriend meereed naar het ziekenhuis, besloot zij spontaan een wens in te dienen om hem een hart onder de riem te steken.

Louis en zijn partner Jessica moesten vanwege gezondheidsredenen een langverwachte reis annuleren. “Het was een lastige periode,” vertelt Annelies. “Juist dan wil je iets positiefs kunnen doen.” Via de Wensboom diende zij een wens in: een gezellig etentje voor het stel, als teken van steun en vriendschap.

Aan de wens werd gehoor gegeven. Restaurant Stegers werkte graag mee en verzorgde een diner voor Louis en Jessica. “Het was verrukkelijk,” reageert Louis dankbaar. “Dat dit voor ons is gedaan, doet enorm goed.”

De Wensboom werd vorig jaar onthuld ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het SKB. De levensgrote, duurzame boom is ontworpen door kunstenaar Daan de Leeuw en gerealiseerd samen met cliënten van regionale zorginstellingen. Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen er wensen indienen, die door een speciaal comité worden geselecteerd en – waar mogelijk – vervuld.

Wensen indienen kan via wish3.nl/skb of rechtstreeks bij de Wensboom in het ziekenhuis.

