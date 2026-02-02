Diede Boschker wint lokale voorleeswedstrijd in Groenlo

432 keer bekeken

GROENLO – Diede Boschker van basisschool Antonius uit Vragender heeft zaterdag 31 januari de lokale voorleeswedstrijd in Groenlo gewonnen. De wedstrijd vond plaats in Bibliotheek Groenlo en is een voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.

Vijf kinderen namen het tegen elkaar op en lazen ieder een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Ze werden aangemoedigd door familie en vrienden en aangekondigd door presentator Jannet. Terwijl de deelnemers na het voorlezen een quiz maakten, beoordeelde de jury de voordrachten op uitspraak, verstaanbaarheid, tempo en contact met het publiek. De uitslag werd bekendgemaakt door de winnaar van vorig jaar, Robin Vennebekken.

Diede las een fragment voor uit Het Pungelhuis van Annet Huizing. Volgens de jury koos zij een spannend fragment en las zij voor met een rustige, duidelijke stem. Met haar overwinning mag Diede Groenlo vertegenwoordigen tijdens de regionale finale.

Die regionale ronde vindt plaats op zaterdag 7 maart in Winterswijk. De winnaar daarvan plaatst zich voor de landelijke finale, waar uiteindelijk de Nationaal Voorleeskampioen 2026 wordt gekozen.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een landelijke leesbevorderingscampagne voor leerlingen uit groep 7 en 8. De wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Lezen in samenwerking met bibliotheken en heeft als doel het (voor)leesplezier onder kinderen te stimuleren.

