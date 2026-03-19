WW-uitkeringen in de Achterhoek in februari licht gedaald

Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is in februari 2026 licht afgenomen. Volgens cijfers van uitkeringsinstantie UWV werden eind februari in de regio 2.774 WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 75 minder dan eind januari.

Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek afgelopen maand met 0,6 procent. Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen vrijwel stabiel. In heel Nederland was sprake van een kleine daling van 0,1 procent.

Op jaarbasis laat de regio wel een stijging zien. Vergeleken met februari 2025 ligt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek nu 12,1 procent hoger. Dat is duidelijk meer dan de landelijke toename van 8,4 procent over dezelfde periode.

De cijfers geven aan dat de arbeidsmarkt in de Achterhoek in februari iets minder WW-gerechtigden telde dan een maand eerder, maar dat het niveau nog altijd ruim boven dat van een jaar geleden ligt. Het UWV publiceert deze maandcijfers om ontwikkelingen op de regionale en landelijke arbeidsmarkt in beeld te brengen.

De daling in februari is dus positief voor de korte termijn, maar de vergelijking met vorig jaar laat zien dat het aantal mensen met een WW-uitkering in de Achterhoek nog steeds relatief hoog is.

