Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Bronckhorst. Volgens de voorlopige uitslag behaalt de partij 10 zetels, een winst van twee ten opzichte van 2022. Het CDA verliest en komt uit op 4 zetels, waar dat er in 2022 nog 6 waren. Ook de VVD levert een zetel in en gaat van 4 naar 3 zetels. GroenLinks/PvdA groeit naar 3 zetels. In de vorige verkiezingen kwamen GroenLinks en PvdA afzonderlijk uit op respectievelijk 2 en 2 zetels. Lokaal Bronckhorst behaalt 2 zetels en D66 blijft stabiel op 2 zetels. BVNL komt nieuw in de raad met 1 zetel. ChristenUnie/SGP verdwijnt uit de gemeenteraad en komt op 0 zetels.

In totaal werden 6.680 stemmen uitgebracht op GBB, waarmee de partij veruit de grootste is. De opkomst ligt op 64,28 procent en is daarmee hoger dan in 2022, toen 59,95 procent van de kiesgerechtigden ging stemmen.

De uitslag is voorlopig. De definitieve uitslag wordt op 26 maart vastgesteld door het centraal stembureau.

