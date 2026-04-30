WINTERSWIJK — Zoekboekenmiddag in Bibliotheek Winterswijk

Kinderen die graag speuren en ontdekken kunnen op zondag 17 mei terecht in de voor een speciale Zoekboekenmiddag. De activiteit begint om 14.00 uur en is vrij toegankelijk.

Tijdens de middag verandert de bibliotheek in één groot zoekboek, waarin kinderen op speurtocht gaan langs verschillende opdrachten en verrassingen. Verspreid door het gebouw kunnen deelnemers hun speurtalent testen. Voor wie het rustiger aan wil doen, liggen er ook diverse klaar om zelf door te bladeren.

Met de activiteit wil de bibliotheek kinderen op een speelse manier laten kennismaken met lezen en ontdekken. Aanmelden vooraf is niet nodig; bezoekers kunnen gewoon binnenlopen.

