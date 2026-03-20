De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op woensdag 8 april 2026 een voorjaarswandeling over landgoed Gossink in Winterswijk. Tijdens de excursie maken deelnemers een wandeling door het karakteristieke coulissenlandschap, langs een scholtenboerderij en een statige villa.

Op het landgoed lijkt de tijd stil te hebben gestaan, doordat veel van het oorspronkelijke landschap bewaard is gebleven. De boswachters vertellen onderweg over de geschiedenis van het gebied en de bewoners, waaronder textielbaron Willink die ooit in de villa woonde. Daarbij komt ook de vraag aan bod of hij zich als scholtenboer liet gelden.

Naast het historische verhaal staat de natuur centraal. De wandeling vindt plaats in het voorjaar, wanneer de eerste bloemen zoals bosanemonen en primula’s mogelijk al in bloei staan.

De excursie start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname kost 6 euro per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen 3 euro. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen krijgen korting en betalen 3 euro, kinderen van donateurs 1,50 euro, op vertoon van een geldige donateurspas.

Voor deelname is vooraf reserveren verplicht via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen:

https://www.glk.nl/excursies

