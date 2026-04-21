GROENLO — Vrijwilligersorganisaties in de Achterhoek opgeroepen voor Nationale Vrijwilligersprijzen

Vrijwilligersorganisaties in de Achterhoekⓘ kunnen zich tot en met 31 mei aanmelden voor de Nationale Vrijwilligersprijzenⓘ . De organisatie roept clubs en verenigingen op om hun maatschappelijke impact zichtbaar te maken met een korte vlogⓘ .

De oproep komt van Vereniging NOVⓘ , die de prijzen dit jaar voor de 25e keer organiseert. Vrijwilligersorganisaties — van sportverenigingen tot zorginitiatieven — kunnen een video van maximaal één minuut insturen waarin ze laten zien wat hun werk betekent voor de omgeving.

In de regio spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Zij zorgen voor het draaiend houden van verenigingen, ondersteunen in de zorg en verbinden inwoners met elkaar. Volgens de organisatie is juist die lokale impact vaak onderbelicht.

Deelnemers maken kans op geldprijzen, met een hoofdprijs van 10.000 euro. Daarnaast zijn er meerdere prijzen van 3.000 en 1.000 euro beschikbaar.

Aanmelden kan tot en met 31 mei via

👉 https://www.vrijwilligersprijzen.nl

De prijsuitreiking vindt plaats op 18 september 2026.

