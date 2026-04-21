WINTERSWIJK — KunstOer brengt kunst en erfgoed samen tijdens Pinksteren in Winterswijk

Tijdens de Pinksterdagen op 23, 24 en 25 mei verandert Winterswijkⓘ opnieuw in een openluchtgalerie tijdens KunstOer. Voor de negende keer openen bijzondere, vaak historische locaties hun deuren voor een breed publiek.

Bezoekers kunnen drie dagen lang kunst bekijken op unieke plekken, zoals een oud doopsgezind kerkje, een boerderij van ruim 200 jaar oud en het Museum Villa Mondriaan. Verspreid over elf locaties tonen kunstenaars hun werk, variërend van schilderijen en bronzen beelden tot keramiek, sieraden en textielkunst.

Onder de deelnemers zijn onder meer Maarten Ceulemans met houten beelden, Henrique van Bruggen met ruimtelijk textiel en Els Cochius met zeefdrukken en lino’s. Ook sieraden van Ursula Woerner en keramiek van Edith Madou zijn te zien.

Naast kunst biedt het evenement muziekoptredens en lezingen, onder meer in de trouwzaal van het oude raadhuis. De combinatie van kunst, monumentale locaties en het karakteristieke coulisselandschap maakt KunstOer tot een geliefd evenement in de regio. Vorig jaar trok het evenement ruim 1.500 bezoekers.

Toegangskaarten en een informatieboekje zijn verkrijgbaar bij de lokale VVV en tijdens het evenement op de locaties. Meer informatie is te vinden via: https://www.kunstoer.nl

