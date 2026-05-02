viert 400 jaar Hendrickje Stoffels met wandelingen, boek en lokale activiteiten

— Dit jaar staat de vestingstad in het teken van een bijzondere vrouw uit haar geschiedenis. Het is 400 jaar geleden dat Hendrickje Stoffels in Bredevoort werd geboren. Zij groeide later uit tot de levenspartner en muze van Rembrandt van Rijn, een van de bekendste schilders uit de Gouden Eeuw.

Hendrickje werd rond 1626 geboren in Bredevoort, destijds een kleine maar strategisch gelegen vestingstad. Over haar jeugd is weinig met zekerheid bekend. Wel is duidelijk dat zij op jonge leeftijd naar Amsterdam vertrok, waar ze in het huishouden van Rembrandt terechtkwam. Wat begon als werk als dienstmeid, groeide uit tot een relatie die ondanks kritiek van kerk en samenleving standhield. Hendrickje werd niet alleen zijn partner, maar ook een belangrijke inspiratiebron en model voor meerdere schilderijen.

Na het overlijden van Rembrandts eerste vrouw Saskia speelde Hendrickje een grote rol in zijn leven. Ze ondersteunde hem in moeilijke periodes, onder meer toen hij financieel in zwaar weer verkeerde. Samen kregen zij een dochter, Cornelia. Hendrickje overleed in 1663, vermoedelijk aan de pest.

In Bredevoort wordt haar jubileum gevierd met verschillende activiteiten. Bij de VVV zijn speciale Hendrickjekoekjes verkrijgbaar en de lokale horeca serveert gerechten die aan haar zijn geïnspireerd. Op 5 juni wordt in de het boek Levenslicht van Maarten Hijink gepresenteerd.

Daarnaast kunnen bezoekers iedere woensdag deelnemen aan een wandeling waarbij Hendrickje ‘tot leven komt’. De rondleiding start om 14.00 uur bij de VVV en voert langs plekken die herinneren aan haar tijd.

Met het programma wil Bredevoort het verhaal van Hendrickje Stoffels opnieuw onder de aandacht brengen en haar betekenis voor de Nederlandse geschiedenis zichtbaar maken.

