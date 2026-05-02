BRONCKHORST — Inwoners kunnen ondernemers aanmelden voor Bronckhorster Ondernemersprijs

Inwoners van de gemeente kunnen ondernemers voordragen voor de Bronckhorster Ondernemersprijs. De gemeente reikt de prijs later dit jaar uit om waardering te tonen voor ondernemers die bijdragen aan werkgelegenheid en leefbaarheid in de kernen.

Aanmelden kan tot en met 19 mei via bronckhorst.nl/ondernemersprijzen. Ondernemers kunnen worden voorgedragen in drie categorieën: Industrie & Handel, Retail, Horeca, Zorg, Recreatie & Toerisme en Landbouw, en de Startersprijs.

Na de zomer maakt de gemeente bekend welke ondernemers zijn genomineerd. Per categorie kiest een jury drie genomineerden. Zij worden in het najaar bezocht en beoordeeld op onder meer toekomstvisie, financiële gezondheid, omgang met personeel, bijdrage aan werkgelegenheid, leiderschap en onderscheidend vermogen.

Voor de Ondernemersprijs geldt dat het bedrijf statutair gevestigd moet zijn in en dat de ondernemer minimaal vijf jaar actief is. Voor de Startersprijs komen ondernemers in aanmerking die vanaf 2022 of later zijn begonnen.

Met de prijs wil de gemeente ondernemers in het zonnetje zetten die niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk van betekenis zijn voor Bronckhorst.

