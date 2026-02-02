Aantal boetes voor rijden onder invloed in Gelderland in tien jaar ruim verdubbeld

288 keer bekeken

GELDERLAND – In Gelderland zijn in 2025 in totaal 5.405 boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2016, toen het om 2.493 bekeuringen ging. Over een periode van tien jaar betekent dat een stijging van ruim 129 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Independer, op basis van politiedata.

Landelijk ging het vorig jaar om gemiddeld 131 boetes per dag voor rijden onder invloed van alcohol of drugs. Dat zijn er vijftien meer per dag dan een jaar eerder en zestig meer dan in 2016. Ondanks voorlichtingscampagnes blijft het aantal overtredingen toenemen.

Binnen Gelderland werden de meeste bekeuringen uitgeschreven in Apeldoorn (749), gevolgd door Nijmegen (541) en Arnhem (483). Kijken we naar het aantal boetes per kilometer weg, dan ontstaat een ander beeld. Zutphen valt daarbij op met gemiddeld 0,7 boetes per kilometer weg, ruim boven het landelijke gemiddelde van 0,3. Volgens de onderzoekers kan dit deels samenhangen met intensievere controles.

Rijden onder invloed kan niet alleen leiden tot boetes en rijontzegging, maar ook grote financiële gevolgen hebben. Bij een ongeval onder invloed kan een verzekeraar besluiten de polis te beëindigen, waardoor het afsluiten van een nieuwe autoverzekering lastig en aanzienlijk duurder wordt.

