AI vooral bereikbaar voor grote bedrijven, lokale ondernemers blijven achter

AI-toegang voor lokale ondernemers blijft achter bij grote bedrijven AMSTERDAM, 29 januari 2026 ? AI speelt een steeds grotere rol in de zakelijke wereld, maar de toegang tot deze technologie is ongelijk verdeeld. Waar grote bedrijven vaak beschikken over ke...

341 keer bekeken

ACHTERHOEK – Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in het bedrijfsleven, maar veel lokale ondernemers profiteren daar nog nauwelijks van. Waar grote bedrijven tijd, kennis en budget hebben om AI structureel in te zetten, blijkt dat voor veel mkb’ers een stuk lastiger. Daarmee dreigt een digitale kloof, waarbij schaalgrootte belangrijker wordt dan vakmanschap.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Uit recent onderzoek van platform Trustoo blijkt dat vooral kleinere ondernemers moeite hebben om AI te integreren in hun dagelijkse werk. Zo geeft slechts 28 procent van de bedrijven met minder dan 50 werknemers aan AI te gebruiken, tegenover 42 procent bij middelgrote bedrijven. Tegelijkertijd kampt de helft van het mkb met personeelstekorten en een hoge werkdruk, waardoor tijd om te innoveren vaak ontbreekt.

Volgens het onderzoek vormen gebrek aan tijd en personeel (42 procent), beperkte financiële middelen (36 procent) en onvoldoende technische kennis (27 procent) de grootste drempels. Dat is opvallend, omdat juist lokale ondernemers veel taken zelf uitvoeren en daardoor potentieel veel tijd zouden kunnen besparen met slimme automatisering.

Ook bij klantcommunicatie wordt het verschil zichtbaar. Consumenten verwachten steeds sneller een reactie, terwijl lokale dienstverleners vaak onderweg of op locatie aan het werk zijn. Zonder technologische ondersteuning lopen zij het risico opdrachten mis te lopen aan grotere partijen die wél snel kunnen reageren.

Deskundigen waarschuwen dat hierdoor een ongelijk speelveld ontstaat. Als kleinere ondernemers geen toegang krijgen tot laagdrempelige digitale hulpmiddelen, dreigt verdere achterstand. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat de bereidheid om te vernieuwen groot is: bijna 60 procent van de mkb’ers noemt verdere automatisering een prioriteit.

De uitdaging ligt daarmee niet in motivatie, maar in praktische toepasbaarheid. Voor veel lokale ondernemers is de vraag niet óf ze met AI aan de slag willen, maar hoe ze dat kunnen doen binnen de beperkte tijd en middelen die zij hebben.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)