Meer dan 1.750 wespennesten behouden dankzij diervriendelijke aanpak

GELDERLAND / LANDELIJK – Steeds meer mensen kiezen bij een wespennest niet meer automatisch voor bestrijding. In 2025 zochten ruim 2.550 mensen hulp bij de Wespenstichting voor een natuurvriendelijke oplossing. Dat leidde ertoe dat meer dan 1.750 wespennesten behouden bleven, bijna 70 procent van alle meldingen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (2) 👎 Niet leuk (0)

Volgens de stichting blijkt in veel gevallen dat ingrijpen helemaal niet nodig is. Met eenvoudige maatregelen kan een nest vaak veilig blijven zitten. Alleen als dat echt niet mogelijk is, wordt gekozen voor verplaatsing. In slechts 6,5 procent van de gevallen ging het nest daadwerkelijk naar een andere locatie.

Sinds 2021 zet de Wespenstichting zich in om het negatieve imago van wespen te doorbreken. “We merken dat mensen steeds vaker bewust zoeken naar alternatieven voor gif”, zegt woordvoerder Nathan Veenstra. De sterke groei ten opzichte van 2024 – toen er nog 840 aanvragen waren – komt volgens hem door meer naamsbekendheid, betere online vindbaarheid en een relatief rustig wespenjaar in 2024.

Van alle hulpaanvragen had 46 procent betrekking op de zogeheten limonadewespen (gewone en Duitse wesp). Ook de Europese hoornaar (16%) kwam veel voor. In 20 procent van de gevallen was de soort niet met zekerheid vast te stellen.

Gelderland eindigde in 2025 op de tweede plaats qua aantal aanvragen, na Noord-Holland. Binnen de provincie kwamen de meeste meldingen uit Nijmegen en Apeldoorn.

Ook ongediertebestrijders merken de omslag. Steeds vaker wordt gezocht naar gifvrije oplossingen en preventie, in plaats van directe bestrijding. De Wespenstichting verwacht dat deze aanpak de komende jaren steeds gewoner wordt.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (2) 👎 Niet leuk (0)