Nanne Bomers van de St. Jorisschool uit Lichtenvoorde heeft zaterdag in Winterswijk de regionale ronde van De Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Met haar voordracht overtuigde zij de jury en mag zij de regio vertegenwoordigen in de provinciale finale van Gelderland. Tijdens de wedstrijd namen zes leerlingen uit groep 7 en 8 het tegen elkaar op. Iedere deelnemer las een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Presentator Rosanne van Herksen stelde de kandidaten voor aan het publiek, waarna zij om de beurt hun fragment voordroegen. Terwijl entertainer Hans Roerdinkholder tijdens de pauze het publiek vermaakte, trok de jury zich terug om te overleggen.

De jury bestond uit Deniz Topal (docent Nederlands), Diana Abbink van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en redacteur Christine Linneweever. Zij beoordeelden de deelnemers op onder meer uitspraak, tempo, verstaanbaarheid en de manier waarop zij het publiek bij het verhaal betrokken.

Nanne koos voor een spannend fragment uit Horrorland – Verdronken van K.R. Alexander. Volgens de jury wist zij het verhaal op een meeslepende manier te brengen, waardoor het publiek zichtbaar werd meegenomen in het verhaal. Met haar overwinning plaatst Nanne zich voor de provinciale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd. Die vindt plaats op 13 april in het Posttheater in Arnhem, waar de beste voorlezers uit Gelderland strijden om een plek in de landelijke finale.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een landelijke leesbevorderingscampagne voor leerlingen uit groep 7 en 8 en wordt georganiseerd door Stichting Lezen in samenwerking met bibliotheken. Het doel is om leesplezier bij kinderen te stimuleren.