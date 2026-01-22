Achterhoekse gemeenten stemmen in met RES 2.0: focus op windenergie en netcapaciteit

ACHTERHOEK – De acht Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met de Regionale Energiestrategie 2.0 (RES 2.0 Achterhoek). Daarmee zetten zij samen met de provincie Gelderland en het waterschap Rijn en IJssel een volgende stap in de energietransitie richting 2030.

De RES 2.0 bouwt voort op de eerder vastgestelde RES 1.0 uit 2021. De gezamenlijke ambitie blijft ongewijzigd: in 2030 moet in de Achterhoek jaarlijks 1,35 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit worden opgewekt. Nieuw in deze versie is de verdere concretisering van afspraken binnen de bestaande kaders.

Windenergie voor resterende opgave

Een belangrijk onderdeel van de RES 2.0 is de invulling van het zogenoemde niet-gealloceerde deel van 0,244 TWh per jaar. Dit deel wordt volledig ingevuld met windenergie en verdeeld over de acht gemeenten. De grootte van een gemeente bepaalt hoeveel zij bijdraagt. De windopgave moet zoveel mogelijk worden gerealiseerd in voorkeursgebieden die al langer in beeld zijn.

Ruim helft doelstelling bereikt

Uit de meest recente cijfers (peildatum 1 januari 2025) blijkt dat in de Achterhoek al 0,581 TWh per jaar aan duurzame energie is gerealiseerd. Wanneer vergunde maar nog niet gerealiseerde projecten worden meegerekend, staat de teller op 0,725 TWh. Dat is ongeveer 54 procent van de doelstelling voor 2030.

De doelstelling voor zonne-energie op veld is inmiddels behaald. De komende jaren ligt de nadruk op verdere realisatie van windenergie, beter benutten van zon op daken en het omgaan met toenemende netcongestie.

Brede blik op energiesysteem

Naast opwek kijkt de RES 2.0 ook breder naar het energiesysteem, met aandacht voor netcapaciteit, energieopslag, lokaal eigendom en de samenhang met de warmtetransitie. In 2027 volgt een evaluatie om te bepalen of de doelen haalbaar blijven en of bijsturing nodig is.

