Kees Jansen uit Vorden en Repair Café Hengelo vrijwilligers van het jaar 2025

BRONCKHORST – Tijdens een feestelijke bijeenkomst op maandag 20 januari in het gemeentehuis zijn Kees Jansen uit Vorden en het Repair Café Hengelo (Gld) uitgeroepen tot Vrijwilligers van het Jaar 2025 in de gemeente Bronckhorst. Wethouder Hans Puijk maakte de winnaars bekend.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De jury koos dit jaar voor twee categorieën: individu en groep. “Alle genomineerden waren uitzonderlijk actief. Met deze opzet konden we meerdere vormen van vrijwilligerswerk waarderen,” aldus Puijk.

Categorie individu – Kees Jansen (Vorden)

Kees Jansen is al ruim dertig jaar actief bij VV Vorden. Als bestuurslid en vrijwilliger is hij breed inzetbaar en vrijwel altijd aanwezig. Hij staat bekend als sociaal, benaderbaar en onmisbaar binnen de vereniging.

Categorie groep – Repair Café Hengelo (Gld)

Het Repair Café Hengelo zet zich met een vaste groep vrijwilligers in voor het repareren van kapotte spullen. Daarmee voorkomen zij verspilling en versterken zij de onderlinge betrokkenheid in het dorp.

De winnaars ontvingen een geldbedrag van 250 euro (individu) en 500 euro (groep). De overige genomineerden kregen 100 euro.

Gehuldigde kampioenen 2025

Tijdens de bijeenkomst zijn ook 17 sporters en teams uit Bronckhorst gehuldigd voor hun prestaties op nationaal en internationaal niveau:

Sven Takkenkamp – BMX: 1e NK

Tijn van Lange-Verhoek – Paratriathlon (PTWC H2): 1e NK

Marian van Hilst – Duathlon D55: 2e WK

Mike Fafieanie – Adventure Racen: 1e NK

Stan Dekkers – Sportvissen U20 teamcompetitie: 1e NK

Koen Hermans – Zijspan motorcross: 1e WK, 1e EK en 1e NK

Linde Oosterink – Paardensport M2 dressuur: 2e NK

Ize Herwers – Springen: 1e NK

Duuc te Velthuis – NXT GP Dutch Open Mini Max Kart: 1e

Jelte Knoef – Boogschieten Recurve U12: 3e NK

Dido Hoosemans – Waterpolo O18 Eredivisie meisjes: 1e NK

Sjouke Hylkema – Trial: 3e NK

Luca Puthaar – MX50: 2e NK

Touwtrekvereniging Vorden 600 kg klasse: 1e NK 640 kg klasse: 1e NK MIX klasse: 1e NK 680 kg klasse: 3e NK

Siem Pardijs – Trampolinespringen 1e divisie: 3e NK

Volgens wethouder Puijk laten deze prestaties zien dat Bronckhorst zich met recht een sportgemeente mag noemen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)