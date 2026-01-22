Volgende stap voor nieuwbouw Stokhorsterpark in Hummelo

HUMMELO – De bouw van de nieuwe woonwijk Stokhorsterpark in Hummelo komt een stap dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Bronckhorst brengt het ontwerp voor de wijziging van het omgevingsplan in procedure. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor de realisatie van circa 65 nieuwe woningen.

De plannen voorzien in woningen voor verschillende doelgroepen. Er is speciale aandacht voor starters en levensloopbestendige woningen. Ongeveer 70 procent van het woningaanbod valt in het betaalbare segment. Met de nieuwe wijk wil de gemeente inspelen op de toekomstige woonbehoefte van Hummelo.

De woonbuurt wordt ontwikkeld op schaal van het dorp en sluit aan bij het bestaande karakter. Het plan is tot stand gekomen in overleg met inwoners en in samenwerking met Sité Woondiensten en zorgorganisatie Markenheem.

Naast woningbouw is er veel aandacht voor groen en waterberging. Dat moet zorgen voor een prettige leefomgeving én het verminderen van wateroverlast in de aangrenzende Veldhof.

Het ontwerp-omgevingsplan wordt binnenkort ter inzage gelegd. Na de zienswijzeperiode besluit de gemeenteraad over de definitieve vaststelling.

