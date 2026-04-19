GROENLO — Achterstand Grol loopt op na nederlaag tegen OBW

S.v. Grol ⓘ heeft zondag 19 april een gevoelige nederlaag geleden in de strijd om het kampioenschap in de 2e klasse F. Op eigen veld verloor de ploeg met 2-3 van OBW, waardoor de achterstand op koploper VVG ’25 is opgelopen tot zeven punten.

Grol begon nog sterk en kwam via Luc Berentsen op een 1-0 voorsprong na een knappe aanval, opgezet door Tiem Rots. Lang leek er weinig aan de hand, maar na een discutabele strafschop kwam OBW op gelijke hoogte. Kort voor rust draaide de wedstrijd verder in het nadeel van de thuisploeg toen OBW, na een niet-geconstateerde handsbal, de 1-2 maakte.

Na rust liep OBW uit naar 1-3 op een moment dat Grol met tien man stond door een blessure. Trainer Arjen Nijman probeerde met wissels het tij te keren, maar ondanks een slotoffensief en een treffer van invaller Thijmen Geurink bleef een gelijkmaker uit. Grote kansen, onder meer voor Tiem Rots, werden niet benut.

Door het verlies lijkt de titel voor Grol uit zicht, al staat er nog een onderlinge wedstrijd met VVG ’25 op het programma. De ploeg is wel al verzekerd van deelname aan de nacompetitie, waarmee promotie alsnog mogelijk blijft.

Komende zondag wacht de gemeentederby in Zieuwent ⓘ tegen RKZVC. Met nog vier wedstrijden te gaan moet Grol vooral hopen op een sterk slot van het seizoen om de druk op de koploper nog enigszins op te voeren.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

14e min. 1 – 0 Luc Berentsen

35e min. 1 – 1 Daniel Hengeveld (penalty)

43e min. 1 – 2 Daniel Hengeveld

57e min. 1 – 3 Ticho Bolder

Scheidsrechter:

Derya Serik uit Deventer

Gele kaarten:

Grol: Nick Oude Luttikhuis en Tiem Rots

OBW: 2x

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Yaluca Meusert (70. Wout Reukers), Jordi Geelink (64. Sem van Bechhoven), Davy Schutten, Luc Berentsen (58. Jakob Corts), Tiem Rots, Titus Hoffman (64. Thijmen Geurink), Joost Penterman, Jordy Schutten, Tyn Brockotter en Jose Gonzalez.

Programma Grol 1

Zondag 26 april 14.00 uur RKZVC – Grol

Zondag 10 mei 14.30 uur Grol – Westervoort

Zondag 17 mei 14.00 uur VVG ’25 – Grol

Maandag 25 mei 14.00 uur Grol – Spero

Uitslagen 2F

Grol – OBW 2 – 3

VVG ’26 – RKZVC 2 – 0

Spero – Westervoort 2 – 1

Varsseveld ⓘ – DVC ’26 3 – 2

Trekvogels – Jonge Kracht 2 – 2

VIOD – Beuningse Boys 4 – 0

Quick 1888 Vrij

Stand 2F

1. VVG ’25 20 – 43

2. Grol 20 – 36

3. VIOD 20 – 36

4. Westervoort 20 – 35

5. Jonge Kracht 21 – 35

6. Quick 1888 20 – 34

7. OBW 20 – 32

8. Trekvogels 21 – 30

9. Beuningse Boys 20 – 29

10. Varsseveld 20 – 27

11. DVC ’26 21 – 17

12. Spero 21 – 12

13. RKZVC 20 – 8

