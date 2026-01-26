Bordspelmiddag in Bibliotheek Winterswijk

47 keer bekeken

WINTERSWIJK – Wie zin heeft in een gezellig potje bordspel kan op zondag 8 februari 2026 terecht in de Bibliotheek Winterswijk. Vanaf 13.30 uur start daar de maandelijkse bordspelmiddag. Aanmelden is niet nodig; iedereen kan gewoon aanschuiven.

De bordspelmiddag is bedoeld voor iedereen die graag spelletjes speelt, maar niet altijd iemand heeft om mee te spelen. Elke tweede zondag van de maand vormt de bibliotheek een ontmoetingsplek voor spelletjesliefhebbers van alle leeftijden. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom.

De bibliotheek beschikt over een eigen collectie bordspellen, maar deelnemers mogen ook hun eigen spellen meenemen. Of je nu houdt van klassiekers of moderne gezelschapsspellen: er is volop gelegenheid om nieuwe spellen te ontdekken en andere spelers te ontmoeten.

De middag is laagdrempelig opgezet en draait vooral om samen spelen en plezier maken.

Praktische informatie

Wat: Bordspelmiddag

Wanneer: zondag 8 februari 2026

Tijd: vanaf 13.30 uur

Waar: Bibliotheek Winterswijk

Aanmelden: niet nodig

Meer informatie is te vinden op: https://www.oostachterhoek.nl/zooo

