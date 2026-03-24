294 keer bekeken

Acro Achterhoek heeft zaterdag sterke resultaten behaald tijdens het Gelders Kampioenschap en de GO-cup. De wedstrijd gold voor sommige teams als seizoensafsluiting en voor anderen als kans op plaatsing voor het Oost-Nederlands Kampioenschap. In totaal werden drie medailles en drie tickets veroverd.

De dag begon met de GO-cup. Meerdere pupilduo’s lieten duidelijke progressie zien, met onder meer een negende plaats als beste resultaat. Het pupiltrio Faylinn, Lauren en Jaylinn verraste met een derde plek. Het jeugdduo Fiep en Rein sloot de ochtend af met goud na hun beste oefening van het seizoen.

In de middag stond het Gelders Kampioenschap op het programma, waar zeven teams van Acro Achterhoek aan deelnamen. Het pupiltrio Jinthe, Veerle en Femke behaalde een knappe derde plaats. Saar en Sam eindigden als zevende en plaatsten zich daarmee voor het Oost-Nederlands Kampioenschap.

Bij de jeugdtrio’s werden Tiara, Lizzy en Fien zevende en Sterre, Tess en Valenthe achtste; beide teams zijn eerste en tweede reserve. Later op de dag wisten Tess, Femke en Kim (junior trio) met een vijfde plaats een ticket te bemachtigen. Ook het senior trio Jill, Norah en Zola plaatste zich met een vierde plek.

Het kampioenschap leverde Acro Achterhoek daarmee drie nieuwe tickets op. Samen met eerdere plaatsingen komen in april acht teams in actie op het Oost-Nederlands Kampioenschap in Hattem en Ruurlo.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie