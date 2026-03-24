GGD Noord- en Oost-Gelderland en gemeenten in de regio starten de campagne Praten kan levens redden. Daarmee willen zij inwoners helpen signalen van suïcidaliteit eerder te herkennen en het gesprek aan te gaan, bij zichzelf of bij iemand in hun omgeving.

Aanleiding voor de campagne is dat praten over suïcide voor veel mensen nog moeilijk is, terwijl juist een open gesprek verschil kan maken. De campagne begint met een video van Gerrit uit Lochem. Hij vertelt hoe hij tien jaar geleden op een moeilijk punt in zijn leven stond en dankzij tijdige hulp verder kon. Met zijn verhaal willen de initiatiefnemers het taboe rond suïcide doorbreken.

Volgens projectleider Martine Peppelenbos van GGD Noord- en Oost-Gelderland leeft nog vaak het misverstand dat praten over zelfdoding iemand op ideeën zou brengen. Volgens haar is dat niet zo: praten kan juist eenzaamheid verminderen en ruimte geven om zorgen te delen.

De campagne maakt deel uit van de regionale aanpak Samen Minder Suïcide. Daarin werken GGD, gemeenten en andere partners samen aan suïcidepreventie. Het doel is om signalen eerder te herkennen, het gesprek minder zwaar te maken en mensen sneller naar passende hulp te leiden.

Suïcide kan iedereen raken, thuis, op school, op het werk of in de buurt. Juist daarom benadrukt de campagne dat het niet perfect hoeft: vragen, luisteren en er zijn voor iemand kan al helpen.

Wie hulp nodig heeft of zich zorgen maakt om iemand, kan contact opnemen met de huisarts of met 113 Zelfmoordpreventie. 113 is dag en nacht gratis bereikbaar via telefoonnummer 113.

