De gemeenten Oost Gelre en Berkelland hebben een nieuwe stap gezet in de plannen voor windenergie. Beide colleges van B&W hebben in maart de Handleiding windenergie vastgesteld, waarmee het ontwikkeltraject voor windmolens in zoekgebied K officieel is gestart.

In de handleiding staan de randvoorwaarden waaraan plannen voor windenergie moeten voldoen. Eerder, in april 2025, stelden de gemeenteraden al het beleidsplan voor grote windmolens vast. Met de nieuwe handleiding wordt nu de volgende fase ingegaan.

Opvallend is dat initiatiefnemers in zoekgebied K verplicht worden om samen één plan te ontwikkelen. Zij krijgen hiervoor een half jaar de tijd. Volgens wethouders Hans van der Noordt en Gerjan Teselink moet dit voorkomen dat meerdere plannen elkaar in de weg zitten. Ook zorgt één gezamenlijk plan voor duidelijkheid richting omwonenden.

Hoeveel windmolens er daadwerkelijk komen, is nog niet bekend. Dat hangt af van het plan dat de initiatiefnemers de komende maanden uitwerken. De gemeenten verwachten in oktober meer duidelijkheid te hebben.

Naast zoekgebied K blijft in Oost Gelre ook zoekgebied I in beeld als mogelijke locatie voor windenergie. Pas na de plannen voor K wordt duidelijk of en hoeveel extra windmolens daar nog nodig zijn om de regionale doelen te halen.

