DOETINCHEM — Amphion komt met culturele festivaltent naar Achterland

brengt van 22 tot en met 25 mei een eigen culturele tent naar festival in . De tent staat op het nieuwe festivaldeel De Overkant en biedt vier dagen lang gratis theater, muziek, comedy, workshops en activiteiten.

Het programma richt zich op jong en oud. Overdag zijn er familievoorstellingen en workshops in onder meer muziek, dans en graffiti. Ook lokale makers, amateurgezelschappen en talenten uit de regio krijgen een plek op het podium.

In de avonduren verschuift de sfeer naar muziek, kleinkunst en comedy. Een van de headliners is Janna Baerends, die eerder optrad op de en Concert at Sea. Zij won in 2025 Talent Unplugged en was ook winnaar van Open.

Daarnaast staat onder meer Wordbites Poetry Rave op het programma: een mix van live poëzie, dansbare muziek, beweging en absurdisme. Amphion wil met de tent cultuur laagdrempelig naar het festival brengen en ruimte geven aan verrassende optredens.

Meer informatie over het programma is te vinden via amphion.nl/achterland.

