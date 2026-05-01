LICHTENVOORDE — Zitmaaierrace debuteert op Zwarte Cross

De krijgt er dit jaar een opvallend onderdeel bij. Op donderdag 16 juli maakt Red Bull Maai’n zijn debuut: een zitmaaierrace op een speciaal aangelegde crossbaan vol hindernissen.

Deelnemers nemen het niet alleen tegen elkaar op in snelheid en behendigheid, maar worden ook beoordeeld op originaliteit. Teams mogen hun zitmaaier en zichzelf zo creatief mogelijk aankleden. De wedstrijd bestaat uit drie rondes, waaronder een ronde met een |Een extra, aangepaste route met onverwachte elementen. en een afsluitende Le Mans-start|Startvorm waarbij deelnemers eerst naar hun voertuig rennen voordat ze vertrekken..

Vooral voor mensen die naast een startbewijs voor de reguliere crossgrepen, biedt Red Bull Maai’n een nieuwe kans om toch actief mee te doen aan het festival. Er is plek voor 25 teams. Elk team bestaat uit drie personen en moet een eigen zitmaaier meenemen.

De inschrijving opent op 6 mei via de ticketshop van de . De selectie gebeurt op basis van ontwerp en motivatie. Meer informatie staat op www.redbull.nl/maain.

De Zwarte Cross|Groot muziek- en motorcrossfestival in . vindt in 2026 plaats van 16 tot en met 19 juli in onder het motto “’t Geet Hier Spoken!”. Voor donderdag, vrijdag en zondag zijn nog dagkaarten beschikbaar. Ook zijn er nog campingkaarten voor het hele weekend. Meer informatie staat op www.zwartecross.nl.

