GROENLO — ’t Carillon krijgt groen schoolplein

De gemeente stelt €50.000 beschikbaar voor het vergroenen van het schoolplein van in . Dat blijkt uit een voorstel dat door het college is vastgesteld. Het plan komt voort uit een motie van de gemeenteraad en hangt samen met de herinrichting van de Maliebaan. Door het schoolplein groener in te richten, moet het niet alleen aantrekkelijker worden voor leerlingen, maar ook een plek worden voor ontmoeten en spelen in de buurt.

Volgens het voorstel blijft het schoolbestuur formeel verantwoordelijk voor het plein, maar ziet de gemeente meerwaarde in een openbare functie buiten schooltijden. Het plein moet daarmee uitgroeien tot een zogeheten magneetplek|plek die mensen aantrekt om te verblijven en samen te komen binnen de vesting van .

De totale kosten worden geraamd op ruim €82.000. De medezeggenschapsraad|vertegenwoordiging van ouders en personeel binnen de school draagt circa €32.000 bij, terwijl de gemeente het resterende deel financiert.

De uitvoering staat gepland in de meivakantie van 2026. De aanplant van groen volgt later in het najaar.

