Alle Bibliotheken op School in de gemeente Oost Gelre hebben een nieuwe en actuele boekencollectie gekregen. Wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers overhandigde donderdag 12 maart een eerste set boeken aan de Canisiusschool in Harreveld. De overhandiging vond plaats in het bijzijn van ruim tachtig leerlingen, leerkrachten en Karin van den Dikkenberg van Bibliotheek Oost-Achterhoek. Een aantal kinderen mocht naar voren komen om de boeken persoonlijk in ontvangst te nemen.

Volgens de wethouder is lezen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Tijdens het bezoek vertelde zij dat lezen niet alleen helpt bij taal en kennis, maar ook de fantasie prikkelt en rust kan geven. Niet alleen Harreveld profiteert van de uitbreiding. Dankzij een subsidie van de gemeente zijn alle Bibliotheken op School in de kleine kernen van Oost Gelre aangevuld met nieuwe titels. Daarmee krijgen basisschoolleerlingen op school toegang tot een eigen bibliotheek met boeken die passen bij hun leeftijd en belevingswereld.

Naast de collectie bieden Bibliotheek Oost-Achterhoek en de scholen ook lessen en workshops aan. Die zijn bedoeld om het leesplezier en de leesmotivatie te vergroten. Dat moet bijdragen aan een betere taalontwikkeling en gelijke kansen voor leerlingen. Met De Bibliotheek op School werken scholen en de openbare bibliotheek structureel samen aan leesbevordering. Leerkrachten krijgen daarbij ondersteuning met programma’s, expertise en inzicht in leesontwikkeling, zodat lezen een vaste plek houdt binnen het onderwijs.

