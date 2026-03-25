LOCHEM — Muziek en koekjes samen tijdens Bachweken

Tijdens de Bachweken in Lochem staat op dinsdag 31 maart een bijzonder concert op het programma. Het Mirac Ensemble treedt die avond om 20.00 uur op in de Remonstrantse Kerk met de voorstelling In Bachs keuken, waarin muziek en culinaire beleving samenkomen.

Het ensemble, met onder anderen Marjolijn van Roon, brengt een programma rond de muziek van Johann Sebastian Bach. De voorstelling wordt gepresenteerd als een muzikaal menu, waarbij bezoekers niet alleen luisteren naar barokmuziek, maar ook kunnen proeven van 17e-eeuwse koekjes.

Het Mirac Ensemble bestaat uit musici op blokfluit, cello en klavecimbel. Van Roon is verbonden aan conservatoria in Zwolle en Enschede en treedt internationaal op. Met deze voorstelling wil het ensemble Bach op een toegankelijke manier dichter bij het publiek brengen.

Het concert maakt deel uit van de zesde editie van de Bachweken Lochem, die van 18 maart tot en met 6 april plaatsvinden. In deze periode worden in de gemeente diverse concerten, workshops en activiteiten georganiseerd rond de muziek van Bach.

Kaarten kosten €20. Jongeren tot en met 25 jaar betalen €10.

