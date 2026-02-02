Bedrukken.nl in Ulft zet in op inclusief en duurzaam ondernemen

ULFT – In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt staan nog altijd mensen langs de kant. In de Achterhoek laten steeds meer bedrijven zien dat dit anders kan. Bedrukken.nl biedt al jaren werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en combineert dat met aandacht voor duurzaamheid.

Het bedrijf, gevestigd in Ulft, levert bedrukte relatiegeschenken en promotionele producten. Binnen het team werken mensen met uiteenlopende achtergronden, zoals een lichte beperking, een migratieachtergrond of een re-integratietraject na langdurige ziekte. In samenwerking met Werkbedrijf Achterhoek, het Werkgeversservicepunt en Laborijn wordt gekeken naar passende functies en begeleiding.

Volgens directeur Rinus Stravers levert deze aanpak gemotiveerde medewerkers op. “Mensen krijgen hier de kans om hun talenten te benutten en zich verder te ontwikkelen.” Die inzet werd eerder erkend met een nominatie voor de Unieke Werkgever Award.

Inclusief ondernemen kreeg ook vorm na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Bedrukken.nl bood werk aan Oekraïense vluchtelingen, wat voor hen naast inkomen ook structuur en sociale contacten betekende. Daarnaast krijgen bewust 50-plussers een kans, een groep die op de arbeidsmarkt vaak moeilijker aan bod komt.

Naast sociale betrokkenheid richt het bedrijf zich op duurzaamheid. Zo wordt een groot deel van de energie opgewekt met zonnepanelen en wordt de CO₂-uitstoot van transport gecompenseerd. In samenwerking met Just One Tree zijn bomen geplant om bij te dragen aan CO₂-opslag en natuurherstel. Voor duurzame verzending ontving het bedrijf het GoGreen Certificate van DHL.

Bedrukken.nl is daarmee één van de Achterhoekse bedrijven die laten zien dat ondernemen, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan.