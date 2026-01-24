Mondriaan naast zijn tijdgenoten in nieuwe tentoonstelling

26 keer bekeken

WINTERSWIJK – In Museum Villa Mondriaan is van 9 februari tot en met 11 oktober 2026 de tentoonstelling Zij aan Zij | Mondriaan in dialoog te zien. De expositie laat zien hoe Piet Mondriaan zich ontwikkelde door zijn werk letterlijk naast dat van tijdgenoten te plaatsen.

In de villa waar Mondriaan opgroeide en zijn eerste artistieke stappen zette, worden vroege werken van hem gecombineerd met schilderijen van kunstenaars uit de 19e en vroege 20e eeuw. Het gaat onder meer om vertegenwoordigers van de Haagse en Larense School, impressionistische tijdgenoten en makers uit zijn directe omgeving.

Door deze werken ‘zij aan zij’ te tonen, ontstaan nieuwe dialogen tussen beelden. Overeenkomsten en verschillen in stijl, techniek en onderwerp worden zichtbaar en maken duidelijk hoe Mondriaan zoekt, leert en experimenteert. De zorgvuldig samengestelde combinaties laten zien hoe hij zich stap voor stap losmaakt van traditie, lang voordat hij de abstracte stijl ontwikkelt waarvoor hij wereldwijd bekend werd.

De tentoonstelling richt zich nadrukkelijk op Mondriaan vóór de abstractie en laat hem zien als een nieuwsgierige en ambitieuze kunstenaar, geworteld in Winterswijk en onderweg naar een radicaal nieuwe beeldtaal.

Zij aan Zij | Mondriaan in dialoog is te zien in Museum Villa Mondriaan, Zonnebrink 4 in Winterswijk.

